الجامعة الإنجليزية تمنع الكحول خلال احتفالات الفوز بالألقاب المحلية احتراما للاعبين المسلمين

قررت الجامعة الإنجليزية لكرة القدم منع المشروبات الكحولية خلال احتفالات الفوز بالألقاب المحلية، وذلك احتراما لمعتقدات مختلف اللاعبين وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

فبعد نحو شهر من الآن وخلال 18 من أيار/مايو المقبل، ستجمع مباراة نهائي كأس الجامعة نادي مانشستر سيتي مع نادي وتفوردن، ولكن الفائز باللقب لن يحتفل بسكب الشامبانيا كما دأب على ذلك اللاعبون قبل سنوات، احتراما لمعتقدات اللاعبين المسلمين تحديدا، إذ أن الدين الإسلامي يحرم شرب الخمر والمسكرات.

وكانت الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تقدم إلى غاية سنة 2012 وبصفة آلية قارورة شامانيا لمكافأة رجل المباراة، ولكن هذا التقليد سيتم التخلي عنه، لأن اللاعبين المسلمين يرفضون تلك القوارير.

في المقابل أفاد متحدث للصحيفة البريطانية أن الشامبانيا البديلة سيقترح أن تكون دون كحول، احتراما لمعتقدات الجميع، وكذلك احتراما للاعبين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة.

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