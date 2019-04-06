دراسة: لا فوائد من شرب المشروبات الكحولية

كأس واحد من المشروبات الكحولية بشكل يومي قد يزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، بحسب دراسة نشرتها مجلة The Lancet الطبية.

نتائج هذه الدراسة تتناقض مع بعض الدراسات السابقة التي أكدت أن تناول المشروبات الكحولية بشكل معتدل قد يكون مفيدا للصحة.

واستخدم الباحثون في الدراسة بيانات لـ 160 ألف شخص بالغ في الصين، على مدى 10 سنوات.

وبحسب الخبراء فإن هذه الدراسة تنطبق على جميع سكان شرق آسيا، نظرا لوجود عوامل وراثية تقلل من تحمل أجسادهم للمشروبات الكحولية، كما أكدوا أنها لا تنطبق على الناس في غرب الكرة الأرضية، كونهم لا يحملون نفس المتغيرات الوراثية.

وتوصلت الدراسة إلى أن شرب كأس أو كأسين يوميا، يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 10 – 15%، وازدادت هذه النسبة إلى 35% في حال شرب 4 أضعاف الكمية.

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البروفيسورتشنغ مينغ في قسم الصحة السكانية بجامعة أوكسفورد قال:"الهدف من الدراسة هو إظهار أن الشرب المعتدل لا يعني عدم الاصابة بالسكتات الدماغية".

وأضاف البروفيسور إلى أن التأثير الوقائي لشرب كمية محدودة من الكحوليات غير حقيقي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أوروبا لديها أعلى معدلات استهلاك للكحول على مستوى الفرد، على الرغم من انخفاضها بنسبة 10% منذ العام 2010، وتقول مؤشرات إلى أن استهلاك الفرد على المستوى العالمي سيزداد خلال السنوات العشر القادمة.