فيسبوك يعلن إطلاق سلسلة من "الحوارات" مع زوكربرغ

أعلنت شركة فيسبوك الأميركية، الأربعاء، عن إطلاق سلسلة "بودكاست" (سلسلة من التسجيلات الصوتية في هذه الحالة) فيها يجيب الرئيس التنفيذي لأكبر وسيلة تواصل اجتماعي في العالم، مارك زوكربرغ، "عن أسئلة كبيرة حول دور التكنولوجيا في عالم اليوم، الفرص، التحديات، والآمال والمخاوف التي تنتج عنها".

وسلسلة البودكاست كما تقول شبكة "إن بي سي" الإخبارية ليست إلا سلسلة من التسجيلات الصوتية، وهي تندرج ضمن إطار القرار الذي اتخذه زوكربرغ في كانون الثاني/يناير الفائت، حيث قال إنه "سيحاور أشخاصاً حول العالم عن مواضيع شتى أبرزها مستقبل فيسبوك وتوجهاته والسياسات التي سيتبعها".

ومنذ الأربعاء أصبح بإمكان مستخدمي إنترنت الاستماع إلى التسجيل على منصة "سبوتيفاي" وسيتم تحميله يوم الخميس على "أي تيونز".

وقال زوكربرغ "سأتورط في المزيد من النقاشات حول المستقبل والمفاضلة التي نواجهها، والاتجاه الذي نرغب بالمضي فيه".

وفي أول حلقة تمّ تحميلها على الإنترنت يوم الثلاثاء بعد أن تمت عملية تسجيلها في وقت سابق من هذا العام، حاور زوكربرغ المحاضر في مادة القانون في جامعة هارفرد، جوناثان زيتراين، وكان موضع الحلقة التكنولوجيا والقانون.

خلال الحوار قال المدير التنفيذي لفيسبوك إن "إعادة هيكلة المنصات الرقمية بهدف أن تصبح أكثر عن الناس هو هدفه للسنوات العشرين المقبلة..."

وفي الحلقة الثانية من المتوقع أن يتحدث زوكربرغ عن الصحافة والوسائل التي يمتلكها فيسبوك لمساعدتها في جنى المال من العمل الصحفي، وأيضاً عن حماية البيانات الفردية ووضع أطر قانونية للمنصات مثل فيسبوك.

ويقود الحوار في الحلقة القادمة ماتياس دوبنر، المدير التنفيذي للمجوعة الصحفية الألمانية (Axel Springer).

أيضاً عن فيسبوك والإنترنت: