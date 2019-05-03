بعد 15 سنة... مفاجآت من فيسبوك.. تغيير اللون الأزرق وخاصية البوح بالمشاعر

أعلنت فيسبوك عن تحديث كبير سيطرأ على أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر القادمة، وستكون بذلك أكبر عملية لإعادة تصميم فيسبوك منذ ظهوره قبل 15 عاما.

التصميم الجديد من شأنه أن يلغي اللون الأزرق الذي يتميز به الموقع واستبداله بتصميم أبيض أنيق، وسيكون التركيز أكثر من أي وقت مضى على المجموعات، كم سيحدث تغييرا على العلامة المميزة لفيسبوك.

وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي يحاول فيه فيسبوك الخروج من عامين من الفضائح المتكررة، لاتهامه بنشر خطاب الكراهية خلال الإبادة الجماعية في ميانمار، إضافة إلى فضيحة تسريب ملايين البيانات المستخدمين والتي عرفت بكامبريدج أنليتيكا.

وتم الكشف عن هذا التصميم الجديد في مؤتمر أف 8 السنوي لمطوري فيسبوك في سان خوسيه، بكاليفورنيا الأمريكية، وبحسب صحيفة بيزنس إنسايدر فإن الصور الأولى للتصميم الجديد تعطي انطباعًا بأن الموقع سيكون أقرب إلى تصميم تطبيق المراسلة الفورية، ماسنجر التابع لفيسبوك.

و سيتم الإستغناء عن اللون الأزرق والعارضة الزرقاء التي تعلو أفق فيسبوك، واستبدالها بخطوط أكثر وضوحا ومساحات بيضاء الكبيرة وسيتم تفعيل هذه التغيرات الجديدة على تطبيق أنستغرام كذلك.

وسيوفر تصميم فيسبوك الجديد أيضا حيزا مهما لخاصية القصص أو "ستوري"، ويضعها في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية للمستخدمين.

وتركز التغييرات الهيكلية الهامة الأخرى أيضا على المجموعات التي أنشأها المستخدمون، وسيتمكن هؤلاء من النشر على المجموعات مباشرة من الصفحة الرئيسية دون الحاجة إلى الذهاب صفحة المجموعة، وسيتم أيضا منح هذه المجموعات مساحة أكبر في الشريط الجانبي على اليسار في الصفحة الرئيسية.

كما سوفر التصميم الجديد مزايا جديدة في قائمة الأدوات لمجموعات معينة.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن نسخة التطبيق الهاتف المحمول الذي أعيد تشكيله ستعمل بسرعة وسوف تصل التغييرات الجديدة إلى نسخة الموقع على أجهزة الكمبيوتر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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كما سيضيف فيسبوك ميزة جديدة تدعى "تعرف على أصدقاء جدد" وستعمل كنوع من خدمات المواعدة، مما يتيح لمستخدميها إرسال رسائل إلى غرباء سواء داخل المجموعات أو لشركات ينتمون إليها أو بين مستخدمين لديهم اهتمامات مشتركة.

كما ستكون هناك خاصية جديدة تدعي "فيسبوك ديتينغ"، وستكون بذلك منافس لتطبيق المواعدة الشهير "تيندر"، وستوفر الخاصية إمكانية إضافة ميزة "معجب سري" للأشخاص تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانوا قد شاركوا نفس المشاعر حول المستخدم الآخر، دون كشف لهم إذا لم يكن بالمثل.

وسيتم إطلاق أداة المواعدة هذه في 14 دولة كبداية.

كما ستمس التغيرات الجديدة خاصية "ماركت بليس" التي تتيح للمستخدمين عرض خدمات أو أشياء للبيع أو الشراء، ويصبح ممكنا الدفع عبر "ماركت بليس" مباشرة.

و طرأ على فيسبوك تغيرات عديدة منذ نشأته، وغالبا ما أثار ردود فعل متباينة من قبل المستخدمين، ويعد التصميم الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء تغييرا جماليا أكثر أهمية من المعتاد، حيث تخلى عن الشريط الأزرق المميز الذي تبناه فيسبوك منذ إطلاقه في 2004.

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