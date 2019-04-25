مقتل أمّ وطفلها في جزيرة إسبانية والشرطة تعتقل مواطناً ألمانيا

اعتقلت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس مواطناً ألمانياً في جزيرة تينيريفي إثر اكتشاف جثّة لامرأة ألمانية وجثّة أخرى لطفلها البالغ من العمر 10 أعوام داخل كهف في الجزيرة,.

وكانت الشرطة فتحت تحقيقاً بعد أن عثر متنزهون في منطقة جبلية على جثّة لامرأة وأخرى لطفلها يوم أمس حين تم العثور أيضاً بالقرب من المكان على طفل ألماني آخر وهو في حالة صدمة شديدة.

وقال العمدة خوسيه ميغيل رودريكيز فراغا، عمدة أديجي: إن الرجل المحتجز مقيم في الجزيرة، مضيفاً أن هذا الرجل والأم والطفل كانوا خرجوا للنزهة، حيث تطورت الأمور هناك واتخذت منحى مأساوياً.

وأشار العمدة إلى أن "الطفل الألماني الذي وجد في حالة صدمة هو ابن المغدورة الذي أكد أن والدته تعرّضت للعنف"، وأضاف أن "الشرطة بدأت على القور تحقيقاتها لمعرفة ما جرى"، منوهاً بأن الشرطة تنتظر إلى حين يستعيد الطفل المصدوم عافيته للإدلاء بإفادته للتوصل إلى معرفة ملابسات الجريمة.