سيارة تقتحم مركز تسوق في هامبورج بألمانيا والشرطة تستبعد العمل الإرهابي

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء إن رجلا مسنا كان يحاول أن يوقف سيارته عند مركز للتسوق في مدينة هامبورج بشمال البلاد عندما فقد السيطرة عليها واقتحم بها المركز، مضيفا أنه لا توجد دلائل تشير إلى إرهاب.

وأضاف أن الشرطة تتعامل مع الواقعة، التي انتهت بتوقف السيارة أمام مصعد، على أنها حادث عارض.

وقالت الشرطة إن قائد السيارة وشخصا آخر يعانيان من صدمة.

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