شاهد: برج خليفة يتزين بألوان علم سريلانكا تكريما لضحايا التفجيرات

أضيء برج خليفة الشهير في دبي بألوان العلم السريلانكي اليوم الخميس (25 أبريل نيسان) لإظهار التضامن مع الدولة الآسيوية المطلة على المحيط الهندي والتي شهدت عدة هجمات انتحارية يوم الأحد (21 أبريل نيسان) تزامنا مع عيد القيامة.

وقُتل ما لا يقل عن 359 شخصا في ستة انفجارات منسقة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن الهجمات التي شنها تسعة مفجرين انتحاريين وفقا لما أعلنتنه الحكومة السريلانكية.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة، وهو أطول برج في العالم، 828 مترا. ويقع في وسط دبي ثاني أكبر مدن الإمارات العربية المتحدة.

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