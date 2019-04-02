شاهد: "برج خليفة" يغرق في الظلام ...لماذا؟

أبدت دبي مرة أخرى دعمها لحملة ساعة الأرض السنوية، من خلال برج خليفة الشهير الذي غرق في الظلام الساعة 20:30 من مساء السبت 29 آذار (مارس) ولمدة ساعة.

ونظمت هيئة كهرباء دبي مسيرة بالشموع والفوانيس أسفل برج خليفة، شارك فيها المئات من مواطني وسكان دبي، تعبيراً عن المشاركة الجماهيرية في حماية كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية.

وأطفأ "برج خليفة" أحد أشهر معالم دولة الإمارات العربية المتحدة أضواءه في مشاركة خاصة بـ"ساعة الأرض"، التي تُعتبر أبرز فعاليات يوم الأرض العالمي، واستجابة لدعوة جمعية الحياة الفطرية الإماراتية ومؤسسة الحياة الفطرية العالمية، وهي من المرات النادرة التي يُظلم فيها البرج الأعلى في العالم، والذي يحتفل عادة بالمناسبات العالمية بإشعال المزيد من الأضواء واطلاق الألعاب النارية. كما يحمل رسائل سياسية بين الحين والآخر سواء في الإطراء على مواقف زعماء أو دول أو محاباة العلاقات معها، أو تجاهل ومعاقبة دول أخرى.

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Reuters

وفقاً لمنظم الحركة، وهي هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA)، لا يمكن تغيير أشياء كثيرة عن طريق إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة. ومع ذلك، تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الناس وإحساسهم بالمسؤولية عن حماية الأرض، "بإيقاف تشغيل المصابيح الكهربائية غير الضرورية وغيرها من المعدات المستهلكة للطاقة من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 9:30 مساءً، نتوقع أن يكون الحدث في الواقع بمثابة دليل رمزي يعكس أسلوب حياتنا. إذا أمكننا عمل ساعة واحدة "يمكننا تغيير أكبر لجعل حياتنا عقلانية ومستدامة". حسبما قال المهندس سلطان الزعابي، المدير الأول لإدارة الطلب والتعرفة في هيئة كهرباء ومياه دبي.

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ساعة الأرض

بشار إلى أن ساعة الأرض هي مبادرة عالمية أطلقها الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) لأول مرة في عام 2007، وأصبحت أكبر حركة شعبية على مستوى العالم في مجال البيئة.

وتدعو جميع الأشخاص والمنظمات والمدن إلى إيقاف تشغيل الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة، تبدأ في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي، وذلك في يوم السبت الأخير من شهر آذار (مارس) من كل عام، لتعزيز توفير الطاقة والتنمية المستدامة.