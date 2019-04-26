شاهد: السويديون يجمعون بين العناية بالبيئة واللياقة البدنية

قام نشطاء سويديون يعملون على مكافحة تغير المناخ بدمج النشاط الرياضي البدني مع تنظيف البيئة. ومن بدايات متواضعة لفكرة ايريك الستروم النموذجية في منتجع التزلج على الجليد في "آري"، ها هي فكرة الستروم تكتسح الآفاق عبر أنحاء العالم، وأصبحت فكرته التي تدمج بين ممارسة الرياضة وجمع النفايات في آن واحد، يشارك فيها متطوعون من جنسيات مختلفة، مثل الهند والمكسيك. ويقول مشاركون في الحملة البيئية إنه بسبب تعذر التظاهر مع الناشطة السويدية المعروفة الطفلة غريتا تانبرغ أسبوعيا أمام البرلمان، فإنهم يكتفون بالنشاط الرياضة وجمع النفايات.