شاهد: شاب يعتدي على صحافيين في أستراليا

اتهمت الشرطة الأسترالية يوم الجمعة الـ26 أبريل-نيسان رجلاً يبلغ من العمر 19 عامًا بالاعتداء على صحفين أثناء أداء عملهما.

وهاجم الشاب الصحفيين أثناء تغطيتهما لمشروع يميني مثير للجدل بقيادة السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ الذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل بشأن هجوم نيوززيلندا الذي استهدف مسجدي في مدينة كريستشيرش. وقتها ألقى السيناتور باللوم على موجة المهاجرين.

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وأظهرت لقطات فيديو مصورة الشاب وهو يوجه لكمات قوية لصحافي. وقالت الشرطة إن النزال بدأ بعد أن أدلى الرجل (المعتدي) الذي لم يكشف عن اسمه بتعليقات وشتائم وتهديدات لصحفية في كرونولا، على بعد 30.5 كم (19 ميلا) جنوب سيدني.

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