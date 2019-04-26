ما الهدف من وقف تصدير النفط الإيراني؟ ولماذا تهدد طهران بإغلاق هرمز؟

صادرات إيران النفطية إلى الصفر، ماذا تعني؟ .. ولماذا التهديد دائما بإغلاق مضيق هرمز؟

في الثاني والعشرين من الشهر الجاري طلبت الولايات المتحدة من مشتري النفط الإيراني وقف مشترياتهم، بحلول شهر مايو أيار المقبل، وإلا فإنهم سيواجهون عقوبات

هذا التصريح هو الخطوة الثانية من قرار اتخذته في نوفمبر الماضي، حيث منحت إعفاءات لثماني دول، هي الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية والعراق وتركيا

الإدارة الأمريكية قالت إنها لن تجدد إعفاءات منحتها في نوفمبر الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني.

ما الهدف من هذه الخطوة؟

القرار يهدف إلى إيصال صادرات إيران النفطية إلى الصفر، وحرمانها من مبلغ 50 مليار دولار سنويا، بهدف زيادة الخناق الاقتصادي عليها، نتيجة تهربها من التزاماتها كما تقول الولايات المتحدة، ببنود ببنود الاتفاق النووي، الذي عقد معها عام 2015، بالإضافة إلى وقف اختباراتها للصواريخ البالستية والحد من تدخلها في الصراع الدائر في سوريا واليمن،

لماذا التهديد بهرمز دائما؟

جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستواصل بيع نفطها واستخدام هرمز في نقله، وأنها ستواصل إيجاد مشترين جدد، وهدد بقوله:" إذا أقدمت الولايات المتحدة على الإجراء المجنون وحاولت منعنا من فعل ذلك فعليها ساعتها أن تكون مستعدة للعواقب".

وللعلم فإن هرمز هو ممر مائي بين إيران وسلطنة عمان، يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، بمعنى أنه المخرج الأهم للنفط من هذه الدول، كونها الواجهة البحرية لمعظمها إلا السعودية، كونها تمتلك واجهة بحرية على البحر الأحمر.

أهمية المضيق كونه ممر لتصدير 18.5 مليون برميل نفط يوميا، وهو ما نسبته 30% من النفط الخام وسوائل نفطية في العام 2016.

وفي العام 2017 كان ممرا لـ 17.2 مليون برميل يوميا، وأكثر منها بقليل في النصف الأول من 2018.

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وبما أن الاستهلاك العالمي حاليا حوالي 100 مليون برميل يوميا، فإن خمس هذه الكمية تمر عبر المضيق، وهي قادمة من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق.

• السعودية تصدر 9.8 مليون برميل

• العراق أكثر من 4 مليون برميل

• الكويت يوميا 3مليون ومئيتي ألف

• الإمارات ما يقارب الـ 3 مليون برميل

• إيران 3 مليون و 180 ألف

• قطر 639 الف برميل يوميا

حلول بديلة لمضيق هرمز:

* تسعى الإمارات العربية المتحدة والسعودية لإيجاد طرق أخرى لتفادي المرور بمضيق هرمز، بما في ذلك مد مزيد من خطوط أنابيب النفط.

* وفيما يلي بيانات لوكالة الطاقة الدولية تظهر خطوط الأنابيب القائمة والمشروعات المقترحة

- خطوط الأنابيب العاملة التي لا تمر بمضيق هرمز (2016)

* خط بترولاين (خط أنابيب شرق-غرب): هو خط سعودي عامل تبلغ طاقته الاستيعابية 4.8 مليون برميل يوميا، ويُستخدم منها بالفعل 1.9 مليون برميل يوميا بينما تبلغ طاقته غير المستغلة 2.9 مليون برميل يوميا.

* خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام: خط إماراتي عامل سعته 1.5 مليون برميل يوميا، يُستخدم منها نصف مليون برميل بينما تبلغ الطاقة غير المستغلة مليون برميل.

* خط أبقيق-ينبع لسوائل الغاز الطبيعي: خط سعودي عامل تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف برميل يوميا، ومستغلة بالكامل.

* خط الأنابيب العراقي في السعودية: خط سعودي تحول لضخ الغاز الطبيعي.

* تبلغ الطاقة الإجمالية لجميع هذه الخطوط 6.6 مليون برميل يوميا، يُستغل منها 2.7 مليون برميل بينما تصل السعة غير المستغلة إلى 3.9 مليون برميل.

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