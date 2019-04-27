أمريكا تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى سريلانكا

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين يوم الجمعة بإعادة النظر في السفر إلى سريلانكا بسبب التهديدات الإرهابية بعد مقتل أكثر من 250 شخصا في تفجيرات انتحارية يوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان أيضا إنها أمرت بمغادرة جميع الأفراد في سن الدراسة من عائلات موظفي الحكومة الأمريكية.

وأضافت "تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا".

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