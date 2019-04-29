شاهد: السريلانكيون يتجنبون الكنائس تفاديا للموت

بدت الكنائس فارغة من المصلين في سريلانكا هذا الأحد حيث فضل المؤمنون البقاء في بيوتهم تجنبا للاعتداءات الإرهابية التي قد تحدث بين اللحظة والأخرى مستهدفة الكنائس. ولا تزال سريلانكا تحت وقع الصدمة من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت كنائس وفنادق وخلفت مئات القتلى والمصابين، وهي الهجمات التي أعلن ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها.

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وكانت المؤسسات الدينية في سريلانكا قد دعت المواطنين مؤخرا إلى تفادي الذهاب إلى أماكن العبادة، وسط تحذيرات من هجمات إرهابية جديدة قد تستهدف التجمعات حيث ناشد الكاردينال مالكوم رانجيث القساوسة بعدم إقامة أي قداس بالكنائس حتى إشعار آخر. من جهتها طالبت جمعية علماء سريلانكا، التي تعتبر الهيئة الدينية الإسلامية الرئيسية في البلاد يوم الجمعة الماضي من المسلمين، بالصلاة في المنازل اليوم الجمعة.

وتأتي دعوات المطالبة بتجنب دور العبادة وسط تحذير أجهزة المخابرات من وقوع هجمات محتملة بسيارات مفخخة، مع تزايد المخاوف من أعمال عنف انتقامية بعد تفجيرات عيد القيامة الأسبوع الماضي.

وفي إطار التحقيق في هجمات عيد القيامة، تمكنت مصالح الأمن السريلانكية من إلقاء القبض على 76 شخصا، كما يجري البحث عن 140 شخصا يعتقد أن لهم صلات بتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف حيث تمت الإشارة إلى أن شبانا سريلانكيين كانوا على صلة بالتنظيم الإرهابي منذ العام 2013. وقامت السلطات السريلانكية بنشر حوالي 10 آلاف جندي في أنحاء البلاد لتأمين المراكز الدينية.