ظريف: الانسحاب من معاهدة نووية أحد خيارات "عديدة" أمام إيران

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف يوم الأحد قوله إن الانسحاب من معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية من بين "خيارات عديدة" أمام إيران بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

ونسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى ظريف قوله "خيارات الجمهورية الإسلامية عديدة وسلطات البلاد تبحثها... والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها".

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