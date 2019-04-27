بوتين يأمل ألا ترفع السعودية إنتاج النفط لتعويض أي انخفاض في صادرات إيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إفادة صحفية يوم السبت إن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين بشأن تخفيضات إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية يونيو حزيران مضيفا أنه يأمل ألا تزيد السعودية إنتاجها النفطي لتعويض أي انخفاض محتمل في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.

وذكر بوتين أنه لم يتلق أي مؤشرات من أعضاء أوبك بشأن الانسحاب من اتفاق تخفيضات الإنتاج مضيفا أن هذا غير مرجح.

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