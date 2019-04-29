حاول التجسس على حبيبته السابقة فحفر حفرة ووقع فيها

سقط رجل مكسيكي ضحية الفخ الذي نصبه لصديقته السابقة ووجد نفسه محاصرا في الحفرة التي حفرها حتى يتمكن من التجسس على حبيبته السابقة خلسة في انتهاك لأمر تقييدي أصدرته العدالة المكسيكية. وقال مكتب المدعي العام لولاية سونورا الأحد إن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا قضى أيامًا في حفرة بالقرب من مدينة بويرتو بيناسكو أقامها بهدف التجسس على صديقته السابقة وتفاجأ بأنه أصبح محاصرًا بداخلها وأنه يحتاج للمساعدة للخروج منها.

وكانت الشرطة قد استلمت قرارا تمنع بموجبه الرجل بالابتعاد عن صديقته السابقة بسبب تهم العنف الأسري. وصدر قرار بسجن الرجل بعد انقاذه من الحفرة.

ويبرز العنف ضد المرأة في المكسيك بشكل كبير، حيث شهدت البلاد عدة جرائم كانت آخرها قايم رجل بدهس زوجته وطعنها حتى الموت بالقرب من مقر الحاكم العام لولاية خاليسكو الغربية.

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