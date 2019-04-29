برشلونة وريال مدريد لن يشاركا في أول دورين بكأس الملك لموسم 2019 - 2020

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجراء تغييرات في نظامي بطولتي كأس الملك وكأس السوبر المحلية بدءا من موسم 2019-2020 خلال اجتماع يوم الاثنين.

وصدق الاتحاد الإسباني على الاكتفاء بمباراة واحدة في مواجهات كأس الملك باستثناء الدور قبل النهائي الذي سيلعب من مباراتي ذهاب وإياب.

ولن تشارك الأندية المتنافسة في كأس السوبر الإسبانية، وهي برشلونة وبلنسية وأتليتيكو مدريد وريال مدريد، في أول دورين بكأس الملك.

وسيقام النهائي يوم 18 أبريل نيسان 2020.

وتغير نظام كأس السوبر لتصبح بطولة رباعية بدلا من مباراة واحدة بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس الملك.

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إسبانيا تغير نظامي كأس الملك وكأس السوبر

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وستضم كأس السوبر المستحدثة طرفي نهائي كأس الملك بجانب بطل الدوري ووصيفه. وفي حال تكرار فريق سيتم اختيار الفريق التالي في جدول ترتيب الدوري.

وتقام كأس السوبر في يناير/ كانون الثاني بدلا من بداية الموسم إذ تُلعب منافسات الدور قبل النهائي يومي الثامن والتاسع من يناير بينما يقام النهائي يوم 12 من الشهر ذاته.

و أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن السعودية ربما تستضيف كأس السوبر وأكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد إنها واحدة من الاختيارات المقترحة.

وقال روبياليس "نعمل على ذلك. لم يتم التوقيع على أي شيء. السعودية من بين الاختيارات ولا ننفي ذلك.

"نبحث عن الأفضل للفرق واللاعبين والحكام. الولايات المتحدة من بين الاختيارات أيضا ونملك عروضا من هناك. يجب أن نرى ما هو الأفضل للجميع".

ونال برشلونة لقب كأس السوبر عندما تغلب على أشبيلية في ديسمبر كانون الأول الماضي في طنجة في المغرب إذ اقيمت المباراة لأول مرة خارج إسبانيا.