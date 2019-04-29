الخطوط الجوية الاسكندنافية تلغي أكثر 1200 رحلة

ألغت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية "ساس" أكثر 1200 رحلة جوية كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء بسبب إضراب للطيارين في الدنمارك والنرويج والسويد. وقدمت الشركة اعتذارا هذا الأحد لأكثر من 110 زبون بسبب الاضراب الذي يدخل يومه الثالث. ودعت الشركة عملاءها إلى مراجعة موقعها الالكتروني لمعرفة تفاصيل أكثر عن إلغاء الرحلات وحقوق الركاب.

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الإضرابات تتسبب في إلغاء رحلات أكثر من 210 ألف راكب في أوروبا

وأسفر الإضراب المستمر منذ الجمعة الماضية عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وأضر حتى الآن بحوالي 170 ألف راكب من بينهم 98 ألف في مطلع الأسبوع. وكانت محادثات الوساطة مع نقابات طياري "ساس"، التي تمثل نحو 1500 طيار قد انهارت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية دون التوصل إلى اتفاق، مما تسبب في الإضراب. وذكر الوسطاء في العواصم الاسكندنافية الثلاث أن هناك اختلافات كبيرة بين أطراف المحادثات.

ويطالب الطيارون بالحصول على تعويضات مقابل خفض رواتبهم وتنازلات أخرى قدموها في العام 2012 عندما كانت الشركة تمر بأزمة اقتصادية.