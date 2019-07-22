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مصر

الخطوط البريطانية: تعليق رحلات القاهرة لا علاقة له بأمن المطار

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بقلم:  Euronews 
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي -
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رويترز
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قال مسؤول بالخطوط الجوية البريطانية إن قرار الشركة بإيقاف رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع لا علاقة له بالتدابير الأمنية المتبعة بمطار العاصمة المصرية.

وأضاف شريف برسوم، المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية، أن الفريق البريطاني الذي قام بالفحص الدوري لإجراءات الأمن بالمطار الأسبوع الماضي لم يبد أي مخاوف من معايير الأمن به.

وقال: "ليست لدينا أية مخاوف من الأمن بمطار القاهرة. قرار (تعليق الرحلات) يتعلق بالشركة بشكل كامل".

وكانت وزارة الخارجة البريطانية قد حذرت رعاياها من السفر إلى مصر يوم السبت الماضي بسبب ما وصفته "بارتفاع خطر العمليات الإرهابية ضد الطائرات" وهو ما دفع الخطوط البريطانية لإيقاف رحلاتها وتبعتها في هذا القرار الخطوط الجوية الألمانية.

ألا أن الخطوط الألمانية اعادت تشغيل رحلاتها يوم الأحد.

وأبدت وزارة الطيران المدني المصرية استياءها من اتخاذ السلطات البريطانية القرار بشكل أحادي دون إعلام الجانب المصري، وأعلنت أن السفير البريطاني بالقاهرة أكد أن تعليق الرحلات لا علاقة له بأمن مطار القاهرة.

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