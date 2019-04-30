الحكم بالسجن المؤبد على القيادي الإخواني المصري حسن مالك وابنه

قضت محكمة مصرية،الثلاثاء بالسجن المؤبد على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حسن مالك وابنه حمزة وخمسة أشخاص آخرين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال مصدر قضائي لرويترز إن التهم شملت قيادة منظمة إرهابية ودعمها ماليا والقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد، وتستند التهم إلى أمور منها عملية تفتيش لمنزل مالك، حيث عثرت السلطات على وثائق تخص جماعة الإخوان المسلمين زعمت أنها تتضمن مؤامرات تستهدف الدولة.

وذكر المصدر أن الوثائق تتضمن خططا لتقويض الاقتصاد المصري من خلال التلاعب بسعر الجنيه مقابل الدولار، وأضاف أن الوثائق تشمل أيضا خططا لمهاجمة القوات المسلحة والشرطة والسياح وتحرض على استخدام العنف للإطاحة بالحكومة.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين المزاعم التي تتهمها بالإرهاب، وتقول إنها تسعى للتغيير السياسي بالوسائل السلمية.

ومثل مالك، وهو رجل أعمال، أمام المحكمة مرتديا ملابس السجن البيضاء، بينما حوكم ابنه حمزة وخمسة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة غيابيا.

ونفى مالك الاتهامات أمام المحكمة في وقت سابق.

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البيت الأبيض: إدارة ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا

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ويمكن الطعن على الحكم الصادر يوم الثلاثاء في غضون شهرين.

وصدر الحكم في اليوم الذي قال فيه البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، الحليف الأمني للرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر.

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