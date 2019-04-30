جماعة الإخوان المسلمين تقول إنها ستواصل العمل "السلمي" رغم تحركات ترامب

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين المصرية في بيان هذا الثلاثاء أن الجماعة ستستمر في عملها وفق فكرها الوسطي السلمي بغض النظر عن تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيفها جماعة إرهابية.

وقالت الجماعة في بيان "مستمرون في العمل وفق فكرنا الوسطي السلمي وما نراه صحيحا في التعاون الصادق البناء لخدمة المجتمعات التي نعيش فيها بل وخدمة الإنسانية كلها".

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر.

وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".

وقال مسؤول أمريكي كبير في تأكيد لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز اليوم إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارة لواشنطن يوم التاسع من أبريل نيسان.

وتفرض مصر حظرا على جماعة الإخوان المسلمين بالفعل.

وبعد الاجتماع أشاد ترامب بالسيسي ووصفه بأنه "رئيس عظيم"، في حين أثارت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مخاوف بشأن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان والمساعي لإبقائه في منصبه لسنوات طويلة وخطط شراء أسلحة روسية.

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