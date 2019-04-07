مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرين في هجوم على دورية أمنية في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد مقتل شرطيين وإصابة فردي أمن تعرضت دوريتهم لهجوم مسلح في منطقة النزهة بالقاهرة.

وقال بيان نُشر على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك إن الدورية اشتبهت باللوحة المعدنية لإحدى السيارات في منطقة عملها فتوجه الضابط قائد القوة لمعاينتها.

وأضاف البيان بأن سائق السيارة المشتبه بها كان مسلحاً وترجل منها وأطلق النيران صوب الشرطي فقتله وأصاب من كانوا بسيارة الدورية.

ونشرت الوزارة كمائن تفتيش بالمنطقة وبمخارج ومداخل العاصمة بحثاً عن خيوط متعلقة بالحادث الذي لم تعلن أي حركة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وتواجه قوات الشرطة والجيش المصري هجمات متفرقة من عناصر متشددة نشطت منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في العام 2013.

جاء أبرز تلك الحوادث في صيف العام 2015. ففي شهر يونيو حزيران من ذلك العام اغتال متطرفون النائب العام المصري هشام بركات الذي كان من الحلفاء المقربين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقرأ أيضاً:

محكمة مصرية تقضي بإعدام شرطي أدين بقتل مسيحي وابنه

مصر: نقابة الممثلين تشطب عمرو واكد وخالد أبو النجا بسبب "الخيانة العظمى"

مصر: "الحركة المدنية الديمقراطية" تدعو لرفض التعديلات الدستورية