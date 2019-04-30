أمريكا تعتقد أن متشددي سريلانكا يخططون لمزيد من الهجمات

قالت السفيرة الأمريكية لدى سريلانكا ألاينا تبليتز، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن أفرادا من المجموعة المتشددة التي يلقى باللوم عليها في تفجيرات عيد القيامة في البلاد ربما لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.

وأضافت في مقابلة مع رويترز "نعتقد أن التهديد الإرهابي ما زال قائما وربما كان هناك مخططون يعملون، ربما لا يزال أعضاء نشطون في المجموعة التي نفذت الهجمات الإرهابية في أحد عيد القيامة طلقاء".

وتابعت "لدينا بالتأكيد ما يدفعنا للاعتقاد بأن مجموعة الهجوم لم تعد غير نشطة بالكامل، نعتقد أن تخطيطا قيد التنفيذ".

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و أسفرت سلسلة التفجيرات التي وقعت بعدد من الكنائس والفنادق في سريلانكا عن مقتل أزيد من 250 شخصا، من بينهم أجانب، خلال اقامتهم لاحتفالات عيد الفصح في 21 من شهر نيسان/ أبريل.

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