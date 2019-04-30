رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني يدخل المستشفى بسبب عارض صحي

قال مصدر مطلع إنه تم نقل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو بعد أن شكا من ألم في البطن، الثلاثاء.

و ذكر متحدث باسم حزب "فورزا إيطاليا" أن برلسكوني كان قد وعد بحضور حدث نظمه الحزب والمقرر بعد ظهر هذا اليوم مع المرشحين الأوروبيين للانتخابات ".

للمزيد على يورونيوز:

هل قتلت إيمان فاضل العارضة المغربية بالسم بعد فضحها لحفلات برلسكوني "بونغا بونغا"

رئيس البرلمان الأوربي يعتذر عن تعليقات أدلى بها لصالح موسوليني

وكان سيلفيو برلسكوني قد أعلن في شهر يناير/ كانون الثاني عن ترشحه للانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في شهر مايو/ أيار المقبل، وهو ما يعني ترشيح نفسه للمرة الأولى لمنصب عام منذ إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2013.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء أربع مرات خلال حياته السياسية تخللتها قضايا فساد وفضائح جنسية، لكنه يقول إنه ضحية لقضاة يساريين.

تابعونا على الفايسبوك والواتسآب: