الاعلان عن زيارة وفد يهودي إلى السعودية في 2020

التزم الثلاثاء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بزيارة قريبة إلى معسكر أوشفيتز في بولندا، حيث ارتكب النازيون جريمة إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية كما وقع في نيويورك على مذكرة إتفاق في مقر اللجنة اليهودية الأمريكية مع الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية.

وأعلن الشيخ محمد عبد الكريم عيسى، الأمين العام لأكبر منظمة إسلامية غير حكومية عن زيارة وفد من قادة الجالية اليهودية إلى المملكة العربية السعودية في العام يناير/ كانون الثاني2020.

الإتفاق شمل أيضا مذكرة تعاون وقّعها محمد العيسى مؤسسة نداء الضمير الأمريكية لتعزيز قيم الوئام ومحاربة التطرف كما قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي على معبد يهودي في كاليفورنيا مؤكداً أن ممارسات الكراهية والعنف والإرهاب محسوبة على أصحابها لاعلى الأديان.

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رابطة العالم الإسلامي، منظمة غير حكومية كبيرة، تمولها المملكة العربية السعودية إلى حد كبير وتؤيد القضايا الإسلامية وتشجع الحوار بين الأديان. وتؤكد المنظمة أن العيسى سيكون أكبر زعيم مسلم يزور معسكر الموت النازي. وقال العيسى إن "القيم الإسلامية" دفعته للقيام بالرحلة، مضيفا أنه "سيكون ضد أي شخص ينكر" المحرقة.