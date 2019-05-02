أول دليل للهبوط على سطح القمر قد يجلب 9 ملايين دولار في مزاد

قالت دار كريستيز للمزادات بنيويورك إن الكتيب التفصيلي الذي استخدمه رائدا الفضاء الأمريكيان نيل آرمسترونغ وباز أولدرين في رحلة الهبوط على سطح القمر في العام 1969 سيطرح في مزاد في يوليو/ تموز وقد يجلب ما يصل إلى تسعة ملايين دولار.

ويتناول الكتيب الخاص بمهمة "أبولو 11" والمكون من 44 صفحة بالتفصيل كل إجراء استلزمه فصل الوحدة "إيجل" وإنزالها وربطها بوحدة القيادة عندما أصبح آرمسترونغ وأولدرين أول رجلين يسيران على سطح القمر.

وقالت كريستينا غيجر رئيسة قسم الكتب والمخطوطات في كريستيز لرويترز "هذه تعليمات مفصلة تغطي كل تفاصيل رحلة المركبة إيجل... إنها سلسلة من التعليمات حول كل شيء من ارتداء الخوذة إلى فحص نظام الطاقة".

وإلى جانب البيانات الفنية، يحتوي الكتيب على رسومات ونحو 150 علامة "صح" وشروح كتبها آرمسترونغ وأولدين في وقت الرحلة.

ونظرا لعدم وجود تسجيل صوتي أو تسجيل فيديو لما حدث في قمرة القيادة في إيجل، يعتبر الدليل بمثابة شاهد فريد على تاريخ الفضاء. كما أنه يضم أول ملاحظات يكتبها إنسان عن جرم سماوي آخر.

وذكرت دار كريستيز إن الكتيب باعه شخص كان قد اشتراه من أولدرين.

وعادة ما يدفع هواة جمع التحف مبالغ ضخمة مقابل التذكارات المرتبطة باكتشاف الفضاء. ففي عام 2017، باعت دار سوذبيز للمزادات حقيبة بسحَّاب استخدمها آرمسترونغ لجلب عينات من تراب القمر مقابل 1.8 مليون دولار.

ووضعت دار كريستيز سعرا يتراوح بين سبعة وتسعة ملايين دولار للكتيب الذي سيعرض للجمهور في نيويورك من الثالث من مايو/ أيار إلى السابع عشر من الشهر نفسه ثم يبدأ جولة عالمية قبل عرضه للبيع يوم 18 يوليو/ تموز.