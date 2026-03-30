يقف صاروخ مهمة "أرتيميس تو" التابعة لوكالة "ناسا" على منصة الإطلاق 39-بي في مركز كينيدي للفضاء عند شروق الشمس يوم الأحد 29 مارس 2026.
No Comment

فيديو. "أرتيميس 2" تستعد للإقلاع.. أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ 53 عامًا

آخر تحديث:

وصل القائد ريد وايزمان وطاقمه من هيوستن، في خطوة تقرّب إطلاق مهمة "أرتميس 2" المأهولة إلى القمر والمقررة العام المقبل.

وصل قائد مهمة "أرتميس 2" ريد وايزمان برفقة زملائه الثلاثة في الطاقم من هيوستن، في خطوة أساسية على طريق الاستعداد للمهمة المقررة.

قرّب وصول الفريق موعد الإطلاق وسط استمرار التحضيرات. وستكون مهمة "أرتميس 2" أول رحلة مأهولة حول القمر تنفذها "ناسا" منذ عقود.

وعلى عكس مهمة "أبولو 8"، لن يدخل الرواد في مدار حول القمر، بل سيتبعون مسارا يلتف حوله ذهابا وعودة قبل الرجوع إلى الأرض.

ومن المقرر أن تختتم المهمة، التي تستمر عشرة أيام، بهبوط الكبسولة في مياه المحيط الهادئ، في إطار جهود أوسع لدفع مسيرة استكشاف الفضاء البشري قدما.

اخترنا لك

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
