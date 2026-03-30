فيديو. "أرتيميس 2" تستعد للإقلاع.. أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ 53 عامًا

وصل قائد مهمة "أرتميس 2" ريد وايزمان برفقة زملائه الثلاثة في الطاقم من هيوستن، في خطوة أساسية على طريق الاستعداد للمهمة المقررة.

اعلان اعلان

قرّب وصول الفريق موعد الإطلاق وسط استمرار التحضيرات. وستكون مهمة "أرتميس 2" أول رحلة مأهولة حول القمر تنفذها "ناسا" منذ عقود.

وعلى عكس مهمة "أبولو 8"، لن يدخل الرواد في مدار حول القمر، بل سيتبعون مسارا يلتف حوله ذهابا وعودة قبل الرجوع إلى الأرض.

ومن المقرر أن تختتم المهمة، التي تستمر عشرة أيام، بهبوط الكبسولة في مياه المحيط الهادئ، في إطار جهود أوسع لدفع مسيرة استكشاف الفضاء البشري قدما.