شاهد: ملك تايلاند يتزوج من "الجنرال" المسؤولة عن حراسته الشخصية والعروس تزحف أمامه

قبل أيام من مراسم تتويجه النهائية لاستلام العرش المقررة يوم السبت المقبل، قرر ملك تايلاند مها فاجيرونجكورن الزواج من، الجنرال سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أيوديا، نائب قائد حرسه الشخصي ليمنحها بذلك لقب ملكة.

الملك صاحب ال66 عاما سبق وتزوج ثلاث مرات ولديه سبعة أطفال. ويقول المتابعون أن سوثيدا شوهدت مع الملك علنا طيلة سنوات، ولكن الملك لم يعترف رسميا بهذه العلاقة إلا أمس الأربعاء حين بث التلفزيون الرسمي لقطات لحفل الزفاف المفاجئ.

وحضر أفراد من العائلة المالكة ومستشارو القصر الزفاف. وظهر الملك في مقاطع الفيديو وهو يصب الماء المقدس على رأس الملكة سوثيدا، قبل أن يوقع كلاهما على سجل الزواج.

وقال البيان الملكي: "قرر الملك فاجيرالونغكورن ترقية الجنرال سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أيوديا، زوجته، لتصبح الملكة سوثيدا. وستحتفظ بهذا اللقب الملكي وبمكانتها كفرد من العائلة المالكة"، وفقاً لترجمة موقع "بي بي سي"، اليوم الخميس.

مضيفة الطيران تصبح ملكة

وعين فاجيرالونغكورن مضيفة الطيران السابقة سوثيدا تيدجاي نائبة لقائد وحدة الحرس الشخصي الملكي عام 2014، وجعلها جنرالًا في الجيش عام 2016.

ويعتبر الملك السابق بوميبول أدولياديج من أطول الملوك حكماً في العالم، إذ تولى العرش مدة 70 عاماً، قبل وفاته عام 2016.

طقوس زواج مختلفة

وبثت القنوات الرسمية في تايلاند مراسم الزواج التي أظهرت العروس وهي تزحف على الأرض لتصل إلى قدمي عريسها الملك. ثم تنحني أمامه (وهي على الأرض) ليبدأ هو بدوره بتقديم الهدايا. يقدم حراس الملك له الهدايا يدا ليد على استحياء، ثم يقوم الملك بتبليل رأس زوجته بعصير فاكهه. وحين تنتهي المراسم يرفعها أخيرا جانبه على الكرسي ليوقعا على عقد الزواج.

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