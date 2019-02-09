سيدة المكسيك الأولى السابقة انجليكا ريفيرا تقول إنها قررت الطلاق

قالت سيدة المكسيك الأولى سابقا انجليكا ريفيرا على حسابها على انستغرام يوم الجمعة إنها قررت الطلاق من زوجها الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو.

وكان بينيا نييتو قد أنهى فترته الرئاسية التي استمرت ست سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتزوج بينيا نييتو من ريفيرا الممثلة التلفزيونية السابقة في 2010 في حفل مبهر عندما كان حاكما لإحدى الولايات. وكان هذا ثاني زواج لكليهما كما أن لكليهما أولادا من علاقات سابقة.

ولاحقت شائعات الانفصال الوشيك الزوجين وزادت خلال السنة الأخيرة من رئاسة بينيا نييتو على الرغم من نفي مقربين من الأسرة ومن بينهم بنات ريفيرا هذه الادعاءات بوصفها كاذبة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شاهد: تدريبات عسكرية إسرائيلية في وادي الأردن تحاكي حرباً مع حزب الله

منظمة حقوقية: مصر تعدم ثلاثة من جماعة الإخوان أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب

فيديو اعتداء على امرأة يثير جدلاً واسعاً في السعودية

وقالت ريفيرا(49 عاما) على حسابها "يؤسفني بشدة هذا الوضع الأليم بالنسبة لي ولأولادي، اليوم كل طاقتي وقوتي وحبي تتركز على أن أظل أما صالحة وأستعيد حياتي ومشواري المهني".

ونشرت مجلة اجتماعية مكسيكية قبل أسبوع تقريبا صورا لبينيا نييتو في إسبانيا مع عارضة أزياء مكسيكية شابة مما زاد من تكهنات احتمال انفصال الزوجين.

وكان بينيا نييتو (52 عاما) قد ترك السلطة بمعدلات تأييد منخفضة بشكل قياسي بسبب تفشي الجريمة وفضائح فساد وركود الاقتصاد.

وقل ظهور بينيا نييتو منذ تركه الرئاسة ولم يؤكد ما إذا كان الزوجان سينفصلان.