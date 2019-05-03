كيف سيساعد الممثل الأمريكي ونجم أفلام الكوميديا بن ستيلر السوريين ؟

قال الممثل الأمريكي ونجم أفلام الكوميديا بن ستيلر سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة إثر جلسة استماع لعدد من اللاجئين السوريين أنه يتعهد بتقديم مساعدات لهم بعد أن فر أكثر من 5 ملايين سوري من البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية وتم تشريد ملايين آخرين داخلها منذ ثمان سنوات من الحرب .

وأضاف النجم العالمي: "الكثير من الناس لا يعلمون إذا كانت عودتهم آمنة أم لا، حاليا هم يعيشون في حالة من عدم اليقين".

وتابع ستيلر :"الحقيقة هي أن هؤلاء الناس يعانون بسبب خطأ لم يقترفوه..هؤلاء هم الضحايا الأبرياء للحرب والصراع".

معتبرا أنه يتحتم على دول مثل الولايات المتحدة ودول أخرى في جميع أنحاء على العالم أن تساهم في بذل الجهود لإعادة ملايين النازحين السوريين إلى ديارهم، أو العمل على تأمين استقرارهم في أوطان جديدة.

وقال:"أخبرنا اللاجئون السوريون بما يحتاجون إليه وعلينا أن نصغي إليهم. إنهم بحاجة إلى التعليم لأطفالهم والوصول إلى ذلك. إنهم يريدون أن يتم الاعتناء بهم لديهم القدرة على المساهمة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي يعيشون فيه. وبالتالي، نحتاج إلى تزويد البلدان المضيفة بطرق مهمة لمساعدة اللاجئين سأعمل كل ما في وسعي سواءا عبر الأمم المتحدة أو باقي المنظمات الإنسانية "

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