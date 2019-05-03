العثور على ملكة جمال أوروغواي السابقة مشنوقة في حمام فندق بمكسيكو

الخميس الثاني من أيار مايو، أعلن المحققون في أوروغواي العثور على جثة ملكة جمال سابقة مشنوقة في حمام إحدى غرف فندق في مكسيكو الخميس 2 أيار 2019 وفق ما أعلنه محققون.

الجثة التي تم العثور عليها تعود إلى فاطمة دافيلا، البالغة من العمر 31 عاما، والتي سبق ومثلت بلدها في مسابقتي ملكة جمال الكون ومسابقة ملكة جمال العالم. ووفقا لحساب الانستغرام الخاص بالقتيلة الشابة فقد عملت دافيلا كعارضة أزياء في المكسيك. وأصدر مكتب المدعي العام المحلي بيانا جاء فيه أن فاطمة وصلت إلى مكسيكو في 23 نيسان/أبريل، وساعدها أحد معارفها في الانتقال إلى هذا الفندق قبل مقابلة عمل.

ولم تكشف النيابة العامة عن الأسباب الفعلية وراء الوفاة، لكنّها فتحت تحقيقاً للبحث في ملابسات الحادثة ومعرفة ما إذا كانت الأسباب انتحاراً أو جريمة قتل.

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