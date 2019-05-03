شاهد: العثور على ثعبان بثلاث عيون في أستراليا

عثر حراس حديقة برية بضواحي منطقة هامتي دو بولاية نورثرن تيريتوري في أستراليا على ثعبان بثلاث أعين يبلغ طوله 40 سنتيمتراً، نفق بعد أسبوع من العثور عليه. وقالت سلطات الحياة البرية إن جمجمة الثعبان كانت مشوهة وأن العين الثالثة كانت في منتصف رأسه. وأشار ضباط الحياة البرية أن الثعبان كان يقاوم ويكافح من أجل التغذية قبل نفوقه.

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ونشرت صور الثعبان ثلاثي الأعين لأول مرة على صفحة منتزهات وحدائق الحياة البرية للإقليم الشمالي Northern Territory Parks and Wildlife على موقع فيسبوك الأربعاء الماضي. وأظهرت الأشعة السينية لرأس الثعبان أنه يملك جمجمة واحدة مع مقبس عيني إضافي. كما اوضح الخبراء أن العين تكونت على الأرجح في وقت مبكر جدًا خلال المرحلة الجنينية من التطور.