الكونغرس يعطي وزير العدل الأمريكي مهلة لتقديم تقرير مولر كاملا

أمهل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر وزير العدل وليام بار حتى صباح يوم الاثنين لاطلاع النواب على النسخة الكاملة غير المنقحة لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

وأبلغ نادلر وزير العدل بالموعد النهائي المحدد في التاسعة صباح الاثنين في رسالة أرسلها اليوم الجمعة بعدما تخلف بار عن حضور جلسة للجنة أمس الخميس.

وأثار رفض بار المثول أمام اللجنة القضائية أمس الخميس غضب النواب الديمقراطيين واتهمته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بالكذب على الكونجرس وقالت "هذه جريمة".

وقال نادلر إنه قد يتحرك لاتهام بار بازدراء الكونجرس بسبب رفضه الالتزام بطلب إحضار النسخة الكاملة لتقرير مولر الذي يتناول تدخل روسيا لصالح الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وما تلى ذلك من محاولات للرئيس لعرقلة التحقيق.

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