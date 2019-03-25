محامي ترامب: نتيجة تقرير المحقق الخاص مولر أفضل مما توقعت

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 "جاء أكثر إيجابية مما توقع".

ويأتي تصريح جولياني بعد أن نشرت وزارة العدل الأمريكية ملخصاً بنتائج التقرير يوم أمس الأحد.

وقال جولياني "التقرير أفضل مما توقعت" مضيفاً أنه سيصدر قريبا بياناً بهذا الشأن.

ووفقا لملخص للتقرير الذي نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلاً يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة لكنه لم يبرئه.

وقال مولر إنه سيترك لوزير العدل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت.

وكان ترامب قد رحب أمس بنتائج التقرير عبر حسابه على تويتر، مشدداً على براءة الحملة الانتخابية التي خاضها، حيث غرّد قائلاً "لا تواطؤ ولا عرقلة للعدالة وبراءة تامة وكاملة".