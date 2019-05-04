روحاني: صادرات إيران غير النفطية ومبيعات النفط يجب أن تواجه العقوبات الأمريكية

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله، اليوم السبت، إنه يجب على إيران تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: "أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة".

وأضاف: "يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا".

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الدول التي تشتري النفط الإيراني بالتوقف بحلول أول أيار/مايو الجاري، وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.

وبهذا تنتهي مدة الإعفاءات والتي استمرت ستة أشهر أتاحت بها استيراد كميات محدودة للنفط الإيراني

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