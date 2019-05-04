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إيران

روحاني: صادرات إيران غير النفطية ومبيعات النفط يجب أن تواجه العقوبات الأمريكية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني -
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رويترز
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نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله، اليوم السبت، إنه يجب على إيران تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: "أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة".

وأضاف: "يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا".

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الدول التي تشتري النفط الإيراني بالتوقف بحلول أول أيار/مايو الجاري، وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.

وبهذا تنتهي مدة الإعفاءات والتي استمرت ستة أشهر أتاحت بها استيراد كميات محدودة للنفط الإيراني

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