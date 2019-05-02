عاجل

عاجل

مال وأعمال

إيران ستصعد من لهجتها إذا هددت بعض الأطراف مصالحها في مجال النفط

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
إيران ستصعد من لهجتها إذا هددت بعض الأطراف مصالحها في مجال النفط
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الخميس بعد اجتماع مع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في طهران إن إيران لن تبقى صامتة إذا هدد أعضاء آخرون في منظمة أوبك مصالحها.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن زنغنه قوله "إيران عضو في أوبك بسبب مصالحها وإذا سعى أعضاء اخرون في أوبك إلى تهديد إيران أو تعريض مصالحها للخطر، فإن إيران لن تبقى صامتة".

ويدخل اليوم إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني حيز التنفيذ، وهو ما سيزيد من متاعب إيران حيث ستضع الولايات المتحدة الأميركية حدا للإعفاءات الممنوحة لثماني دول من استيراد النفط الإيراني وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان وإيطاليا واليونان ابتداء من هذا المساء، وهو ما سيحرم الجمهورية الإسلامية من مصدر دخلها الأساسي.

للمزيد:

قطر: تشديد العقوبات على إيران يضر الدول المستهلكة للنفط

كل ما تريد معرفته عن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران