إيران ستصعد من لهجتها إذا هددت بعض الأطراف مصالحها في مجال النفط

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الخميس بعد اجتماع مع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في طهران إن إيران لن تبقى صامتة إذا هدد أعضاء آخرون في منظمة أوبك مصالحها.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن زنغنه قوله "إيران عضو في أوبك بسبب مصالحها وإذا سعى أعضاء اخرون في أوبك إلى تهديد إيران أو تعريض مصالحها للخطر، فإن إيران لن تبقى صامتة".

ويدخل اليوم إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني حيز التنفيذ، وهو ما سيزيد من متاعب إيران حيث ستضع الولايات المتحدة الأميركية حدا للإعفاءات الممنوحة لثماني دول من استيراد النفط الإيراني وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان وإيطاليا واليونان ابتداء من هذا المساء، وهو ما سيحرم الجمهورية الإسلامية من مصدر دخلها الأساسي.

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