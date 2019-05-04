شاهد: بيروت تستعد لاستقبال شهر رمضان في ظل أزمة اقتصادية خانقة

بينما يستعد المسلمون لبداية شهر رمضان، يتدفق سكان بيروت على الأسواق لشراء الطعام قبل أن ترتفع الأسعار.

الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الشهر الإسلامي هذا العام، إذ يعاني الاقتصاد اللبناني من بطء النمو وعجز كبير في الميزانية وديون ضخمة.

وتعقد الحكومة جلسات مفتوحة للموافقة على مشروع موازنة تقشف في البلاد، فيما تناقلت وسائل إعلام تسريبات حول الخطوات التي قد تشمل خفض خدمات ومزايا اجتماعية للموظفين.

وعادة ما ترتفع أسعار الخضروات والفواكه والمواد الأخرى خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب، وقال متسوقون هذا العام إن الإنفاق أصبح أكثر صعوبة.

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