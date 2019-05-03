السعودية تتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء السبت

دعت المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت، وفي هذا الشأن طلبت المحكمة العليا من كل شخص يتمكن من رؤية هلال الشهر الفضيل بالعين المجردة عن طريق التلسكوبات إخبار أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، وإذا تعذر عليه الأمر فعليه الاتصال بمركز قريب لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال الشهر المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان للعام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد الموافق للثلاثين من شهر شعبان.

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وفي نفس السياق أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن هلال شهر رمضان لهذا العام 1440 هجرية سيولد الأحد 29 شعبان، ويغيب بعد غروب الشمس في أغلب المدن المصرية والعربية والإسلامية في أوقات تتراوح بين 12 دقيقة بمدينة القاهرة و9 دقائق بمكة المكرمة و8 دقائق بمدينة الرباط بالمغرب، وبناء على ذلك فإن أول أيام الشهر الفضيل هو الاثنين وعدد أيامه 29 يوما.