شاهد: حدائق يابانية مسحورة في معرض بكين الدولي

نباتات فريدة وغريبة وألوان ساحرة غطت جناح اليابان في معرض بكين الدولي للبستنة لعام 2019 في مشهد عكس فلسفة الشعب الياباني وارتباطه العميق بالطبيعة.

وتجمع الزائرون حول بركة مياه يابانية توسطت القسم الخارجي من الجناح، وتم تصميمها بعناية لتحاكي الطبيعية الصخرية لأنهار اليابان، وعلى جانبها الشرقي يوجد بيت تقليدي للشاي يمكن لزواره أن يحظوا ببعض من الهدوء والاسترخاء فيه؟

وداخل الجناح تنتظر الزوار تحفة يابانية أخرى تنتمي لمدرسة فن يطلق عليها اسم "إيكنوبو"، وهي من أقدم فنون تنسيق الزهور والنباتات اليابانية (إيكابانا)، ويقول أحد العارضين في الجناح، ماسامي ميورا "إن العمل يرتفع 557 سنتمترا وهو يمثل تاريخ مدرسة إيكونوبو الذي يعود إلى 557 عاما مضت". واستخدم لصناعته الصنوبر دائم الخضرة.

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