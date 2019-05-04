شاهد: عودة الثلوج إلى ألمانيا مع اقتراب فصل الصيف

شهدت مناطق ألمانية صباح اليوم، السبت، موجة خفيفة من تساقط الثلوج فيما نحن على مسافة أسابيع من فصل الصيف. وهكذا، استفاق سكان المناطق الوسطى في البلاد، التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر عن سطح البحر، على اللون الأبيض.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية إن المنخفض الجوي سيستمر لأيام، وإنه سيتجه نحو الجنوب، وسيرافقه تساقط ثلوج في جبال الألب مع درجات حرارة تلامس حدود الصفر.

ولا تعتبر المنخفضات الجوية في هذه الفترة من العام استثنائية في ألمانيا، إذ غالبا ما تمر منخفضات جوية في البلاد في منتصف أيار/مايو، في ظاهرة تعرف شعبياً بـ "ثلوج القديسين"...