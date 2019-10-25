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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الثلوج تتساقط بغزارة في ولاية كولورادو

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: الثلوج تتساقط بغزارة في ولاية كولورادو
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تساقطت الثلوج بغزارة في مقاطعة دوغلاس، كولورادو بأمريكا، حتى تم إصدار تحذير من العاصفة الشتوية القادمة.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج بعد هطولها إلى ما يقارب 8 بوصات (حوالي 20.30 سم) من الثلوج خلال الليل في بعض مناطق الولاية. هذا و يشير التحذير إلى صعوبة السفر حتى صباح الخميس الباكر والذي يسببه تساقد الثلوج الغزير و يؤدي لحجب الرؤية ووعورة الطرقات.

وهناك تنبؤات بانخفاض درجات الحرارة وخاصة عند ساعات الفجر لتصل إلى حوالي 20 درجة فهرنهايت (أي -6.6 درجة مئوية).

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