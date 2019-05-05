فيديو لطائرة بوينغ التي انزلقت إلى نهر في ولاية فلوريدا

قال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينغ 737 تحمل 143 شخصاً انزلقت إلى نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل بعد هبوطها أمس الجمعة (3 مايو أيار).

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى ولكن وكالة رويترز للأنباء قالت نقلاً عن مصدر طبي إن 21 شخصاً جرحوا خلال الحادثة، من دون أن تذكر مدى خطورة أصاباتهم.

وقالت القاعدة العسكرية إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج في نحو الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة أحياء وتم حصرهم.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن الطائرة لم تغرق.

وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي إير انترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.

وميامي أير انترناشيونال شركة طيران للرحلات المستأجرة وتملك أسطولا من طائرات بوينغ 737-800.