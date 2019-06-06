معضلة جديدة تواجهها بوينغ.. مشاكل في محرك 777 إكس

قال مسؤول تنفيذي كبير في بوينغ يوم الأربعاء إن جهود الشركة لبناء أكبر طائرة ذات محركين في العالم، الطائرة 777إكس، ما زالت تواجه تحديات فيما يتعلق بالمحرك التوربيني الجديد جي.إي9إكس من جنرال إلكتريك.

تواجه بوينغ مواطن خلل في اختبارات المحرك جي.إي9إكس بعد تأخيرات في تجميعه وفي أجنحة الطائرة المصنعة من ألياف الكربون. وتقول مصادر بالقطاع إن تلك المشاكل، إلى جانب أزمة الطائرة 737 ماكس بعد حادثي تحطم داميين، يقلصان المجال أمام أكبر صانع طائرات في العالم للالتزام بهدفه الرسمي أن تدخل الطائرة الخدمة في 2020.

وتقول طيران الإمارات إنها تتوقع تشغيل أولى طائراتها من نوع 777إكس في يونيو حزيران 2020، وهو موعد أصبحت تكتنفه الشكوك على نطاق واسع.

وأبلغ غريغ سميث المدير المالي لبوينغ مؤتمرا صحفيا أن هدف 2020 "ما زال هو الافتراض القائم" معيدا تأكيد فحوى تصريحات الرئيس التنفيذي دينيس ميلنبورغ الأسبوع الماضي.

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وقال سميث "العنصر الحاسم الآن هو محرك جنرال إلكتريك.. هناك بعض التحديات التي يعكفون على حلها فيما يتعلق بالاختبارات. لذا علينا إجراء بعض إعادة الاختبار، وهم يعكفون على ذلك."

وتعاني سوق الطائرات عريضة البدن من هشاشة بسبب تخمة المعروض والمخاوف بشأن الاقتصاد والنزاعات التجارية. كانت رويترز أوردت في مارس آذار أن صفقة محتملة كبيرة لمئة طائرة بوينغ من طرز متنوعة مع الصين أصبحت تحيط بها الشكوك في أعقاب النزاع التجاري وأزمة الطائرة ماكس.

وقال ميلنبورغ إن أول طائرتي اختبار طيران 777إكس غادرتا مصنع بوينغ في سياتل وتخضعان حاليا لاختبارات النظم المتكاملة على الأرض، في حين دخلت طائرتا الاختبار التاليتان مراحل التجميع النهائية.

لكن مشاكل المحرك ومسائل أخرى قلصت فرص إجراء أول رحلة في أواخر يونيو/ حزيران، رغم توقع رئيس طيران الإمارات مطلع الأسبوع أن تحلق الطائرة للمرة الأولى في 26 يونيو /حزيران.

وقال مصدر بقطاع الطيران مطلع على البرنامج إن جدول اختبارات الطيران الأصلي كان لمدة 14 شهرا، لكن من المستبعد تسريعه في ضوء التدقيق المشدد بخصوص تراخيص الطائرات بعد حادثي الطائرة 737 ماكس في أكتوبر ومارس.

يعني ذلك أن الأرجح تسليم الطائرة 777إكس لشركات الطيران قرب نهاية 2020، وقد يتأجل ذلك الموعد إلى 2021، حسبما ذكرت مصادر بقطاع الطيران خلال مناسبة للصناعة في سول هذا الأسبوع.

ولم ترد جنرال إلكتريك حتى الآن على طلب للتعقيب.

وبدأت جنرال إلكتريك اختبارات الطيران لمحركها التوربيني، الأكبر في العالم، في مارس/ آذار بعد تأخر ثلاثة أشهر يرجع بالأساس إلى مشكلة في مكبس المحرك.