ريبري و آرين روبن يغادران بايرن ميونيخ نهاية الموسم

قال بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد إن الجناح الفرنسي فرانك ريبري سيغادر النادي بعد انتهاء الموسم.

وخاض ريبري (36 عاما) أكثر من 400 مباراة مع بايرن وحصل على 21 لقبا منذ انضمامه من أولمبيك مرسيليا في 2007 ومن أبرز انجازاته التتويج بلقب الدوري المحلي ثماني مرات بجانب لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وقال ريبري لموقع النادي على الانترنت "عندما وصلت إلى بايرن تحول حلمي إلى حقيقة وليس من السهل أن أقول وداعا.. لكن لا يجب أن ننسى كل ما حققناه سويا".

وسيغادر ريبري بايرن برفقة زميله المهاجم المخضرم آرين روبن بنهاية الموسم ليسدل الستار على ثنائية "روبيري" الرائعة في أليانز أرينا.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

الإصابة تخرج صلاح محمولا وشكوك حول مشاركته أمام برشلونة

برشلونة يخسر بالصف الثاني أمام سيلتا فيجو وإصابة ديمبلي

هاردن يقود روكتس لفوز مثير على وريورز بعد وقت إضافي

إيكر كاسياس يتعرض لأزمة قلبية خلال تدريباته مع نادي بورتو البرتغالي

وأكد بايرن أنه سيكرم الثنائي في مباراة احتفالية في 2020.

وقال كارل-هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن "فرانك وآرين ثنائي عظيم"، وأضاف "بايرن يدين لهما بالكثير وسيمنحهما تكريما رائعا ومفعما بالعواطف. ساعدا النادي في أنجح فترة له مع تقديم كرة قدم مذهلة".