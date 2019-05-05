الإصابة تخرج صلاح محمولا وشكوك حول مشاركته أمام برشلونة

تعرّض لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لإصابة في رأسه، أُخرلاج بسببها من أرضية الملعب محمولا، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع نيوكاسل يونايتد، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

وأصيب صلاح بكدمة في الرأس عندما كان يحاول الوصول إلى كرة عالية في منطقة الجزاء اشترك فيها حارس مرمى نيوكاسل، مارتن دوبرافكا، في الدقيقة 68.

وبهذه الإصابة، باتت هناك شكوك حول مشاركة اللاعب في مباراة العودة أمام برشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة التي سجّل فيها النجم المصري أحد أهداف فريقه، فاز ليفربول بنتيجة 3-2، وبذلك يحافظ على آماله في إحراز لقب الدوري الإنجليزي.

وسجل البديل ديفوك أوريجي هدفا في الدقيقة 86 بضربة رأس، ليتقدم نادي ليفربول بهذه النتيجة بنقطتين على مانشستر سيتي، لكن الأخير يتبقى له مباراتان، من بينهما مواجهة ليستر سيتي باستاد الاتحاد بعد غد الاثنين، بينما تتبقى مباراة واحدة أمام ليفربول على أرضه أمام ولفرهامبتون واندرارز.

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ولم يسبق أن ظهر جدول ترتيب الدوري بهذا الشكل قبل ثمانية أيام من النهاية، حيث يملك ليفربول 94 نقطة مقابل 92 لسيتي، ويأتي توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بفارق أكثر من 20 نقطة.

وبعد خسارة ليفربول 3-صفر أمام برشلونة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، كان الإخفاق في الحصول على النقاط الثلاث في مباراة السبت يمثل انتكاسة أخرى.

لكن ثامن فوز على التوالي في الدوري أبقى على فريق المدرب يورجن كلوب في السباق وأعاد الضغط مرة أخرى على سيتي.