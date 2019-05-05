نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس السوداني المعزول البشير

قالت نيابة مكافحة الفساد يوم الأحد إنها تستجوب الرئيس السوداني المعزول البشير، كما قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد يوم الاثنين.

وبحسب بيان عن النائب العام فقد استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل البشير.

من ناحية أخرى فقد قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن المجلس يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي لكنه يختلف مع بعضها الآخر.

وتابع الكباشي قائلا "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة "جيدة" وإن المفاوضات ستستمر.

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