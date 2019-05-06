مع دخول شهر رمضان.. المسجد الأقصى يستعد لاستقبال مئات آلاف المصلين

وضع الفلسطينيون لمساتهم الأخيرة في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن بالحرم القدسي استعدادا للزيادة الهائلة في أعداد المترددين على القدس خلال شهر رمضان.

وأقامت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس خياما ومظلات في صحن مسجد قبة الصخرة وأنحاء الحرم القدسي لحماية المصلين الصائمين من حرارة الشمس.

وقال فراس الدبس، المتحدث الإعلامي باسم الدائرة "نصب المظلات والشوادر في صحن قبة الصخرة وبجانب المسجد القبلي وعلى سطح المرواني والعديد من الأماكن لكي نقي المصلين حر الشمس، وكان هناك أيضا من ضمن التحضيرات غسل قبة الصخرة وغسل المصليات، وجميع أعمال التنظيف هذه تدوم على مدار العام ولكن في شهر رمضان يكون هناك إجراءات سريعة ومتتالية من أجل التجهيز لاستقبال أعداد الوافدين".

ويعتبر كثيرون من الفلسطينيين، أهل القدس، أن تزيين شوارع وأحياء المدينة القديمة أكثر من مجرد احتفال بقدوم شهر رمضان.

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من هؤلاء رجل يدعى عمار سدر، من سكان البلدة القديمة وأحد أفراد لجنة حي باب حطة التي تتولى تزيين المنطقة "نقوم بتزيين المدينة حفاظا على الهوية المقدسية والفلسطينية والإسلامية، كونه القدس تحت ظل الاحتلال وتمر بانتهاكات يومية".

ويُقيم المسعفون كذلك عيادات ميدانية لخدمة ألوف المصلين أثناء شهر الصوم.

وقال ضابط إسعاف يدعى مروان سليمان "كل سنة بشكل عام بنعمل على تجهيز كادرها قبل شهر رمضان، وبشهر رمضان إن شاء الله بيكون جاهز الكادر ليعمل في خدمة المصلين وزوار المسجد الأقصى".

ومعلوم بالطبع أن إسرائيل تحتل القدس الشرقية منذ حرب عام 1967 وأنها ضمتها لاحقا في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس بعد قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017 بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويشهد شهر رمضان توافد أعداد هائلة من المسلمين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى لاسيما في أيام الجمعة.