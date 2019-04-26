شاهد: طقس غسل الأرجل في خميس الأسرار في القدس

ترأس بطريرك الروم الأرثودكس في القدس طقس غسل الأرجل أمام الضريح المقدس. وترأس الطقس الذي يرمز للتواضع تيوفيل الثالث أمام عدد كبير من المصلين والسياح. ويتم إحياء المناسبة في يوم الخميس من آخر الشهر الحالي، وهي تسبق عيد الفصح، أي قبل بدأ صيام أخر أيام أسبوع الآلام (خميس الأسرار/الجمعة الحزينة/سبت النور). والاحتفال هو تكريم للمسيح الذي غسل أرجل تلاميذه الاثني عشر ووعظ فيهم تاركا لهم وصيته، عندما تناولوا العشاء الأخير في الليلة التي سبقت صلبه. والضريح المقدس هو المكان الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وبعث منه من جديد.

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