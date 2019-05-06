الوصول إلى 51 ألف طن من القمح قد ينقذ ملايين من المجاعة في اليمن

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة يوم الأحد إنها تمكنت من الوصول إلى الصوامع في مدينة الحديدة الساحلية في اليمن والتي قد تحتوي على ما يكفي من الحبوب لإطعام مئات الآلاف من الأشخاص في البلد الذي مزقته الصراعات.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فيرهوسيل إن فريقًا تقنيًا دخل إلى منشأة مطاحن البحر الأحمر لأول مرة منذ فبراير، بعد أن أصبح الوصول إلى الموقع غير ممكن بسبب القتال المستمر منذ سبتمبر .

تحتفظت هذه الصوامع بنحو 51 ألف طن من القمح تكفي لإطعام 3.7 مليون يمني لمدة شهر بعد التأكد من أن 70٪ من القمح القابل للإستهلاك.

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