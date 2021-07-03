مصر تطرح مناقصة لشراء القمح للشحن في النصف الأول من أيلول القادم

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة يوم السبت لشراء كميات لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 1 إلى 15 أيلول/سبتمبر على أن يكون الدفع بخطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنها تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويتعين تلقي العروض بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين على أن تكون النتائج في اليوم نفسه بعد الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وفي المناقصة السابقة في 28 حزيران/يونيو، اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح الروماني للشحن في الفترة من 25 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.

وللمناقصة الحالية تسعى الهيئة لشراء شحنات لا تقل عن 55 ألف طن إلى 60 ألف طن من القمح الأمريكي الأبيض الناعم أو القمح الأمريكي الصلب أو القمح الأمريكي الأحمر الناعم أو القمح الروسي القابل للطحن أو القمح الأوكراني القابل للطحن أو القمح الأسترالي القياسي الأبيض الناعم.

كما تسعى الهيئة لشراء شحنات لا تقل عن 60 ألف طن من القمح الكندي الأبيض الناعم أو القمح الفرنسي القابل للطحن أو القمح الألماني القابل للطحن أو القمح الأرجنتيني الصالح للخبز أو القمح البولندي القابل للطحن أو قمح قازاخستان القابل للطحن أو القمح الروماني القابل للطحن أو القمح البلغاري القابل للطحن أو القمح الصربي القابل للطحن أو القمح المجري القابل للطحن أو قمح باراجواي القابل للطحن.